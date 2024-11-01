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Atatürk İlkokulu'nda 'Zamanda Yolculuk' Sergisi Açıldı

Atatürk İlkokulu'nda 'Zamanda Yolculuk' Sergisi Açıldı
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Çaycuma'daki Atatürk İlkokulu'nda 'Geçmişten günümüze zamanda yolculuk' temalı sergi, geçmişe ait eşyalar ile büyük ilgi topladı. Sergi, öğrenci velileri ve misafirlerden yoğun ilgi gördü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda 'Geçmişten günümüze zamanda yolculuk' adı altında sergi velilerin ve misafirlerin beğenisine sunuldu.

İlçenin Yenimahalle mevkiinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda'Geçmişten günümüze zamanda yolculuk' isimli sergi yoğun ilgi oluşturdu.Öğrencilerin evlerinde olan geçmişte kullanılan telefon, radyo, gaz lambaları, giysiler, daktilolar, ekmek yapımında kullanılan ürünler ile eski cep telefonları ve paralar düzenlenen sergiyle ilgi ve beğeni gördü.

'Geçmişten günümüze zamanda yolculuk' adı altında açılan sergide, 'Mirasımızı yaşatalım, geleceğe taşıyalım" mottosu da serginin ana konusu oldu. Sergiyle birlikte okula yardım kampanyası düzenlendi. Sergi ve yardım kampanyasına öğrenciler ve öğrenci velileri ilgi gösterdi.

Öte yandan Atatürk İlkokulu Kızılay'ın okulda yaptığı etkinliklerde kan bağışı konusunda Zonguldak il birincisi olduğu da öğrenildi. Bu tür etkinliklerin ise devam edeceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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