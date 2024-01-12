Ataşehir'de İmar Sorunları Çözüme Kavuşuyor

Ataşehirli vatandaşların uzun zamandır beklediği imar sorunlarının çözümü ile ilgili kararlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Ocak 2024 tarihli oturumunda görüşüldü. Ferhatpaşa Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Örnek - Esatpaşa - Fetih - Kayışdağı - İnönü ve Küçükbakkalköy mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı itiraz dosyaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçti.

Konu üzerine açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi:

"Sevgili Ataşehirliler; Ferhatpaşa Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları, Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları, Küçükbakkalköy Mahallesi ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itiraz dosyaları 11.01.2024 tarihinde İBB İmar Komisyonu/İBB Meclisi'nce karara bağlanmıştır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. 10 aydır İBB İmar Komisyonu'nda bekleyen İçerenköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerine ilişkin 1/5000 - 1/1000 Ölçekli Nazım İmar planları da İBB İmar Komisyonu'nda Şubat ayında görüşülecektir".

İBB Meclisi'nde verilen onayın, onlarca yıldır devam eden Ataşehir'in imar probleminin çözümü için müjdeli haber olduğunu vurgulayan Başkan Battal İlgezdi, deprem riskine karşı daha güvenli yapılar oluşturulması ve kentsel dönüşüme uygun ortam yaratılması amacıyla imar planlarının düzenlenmesi için Ataşehir Belediyesi'nin kurulduğu 2009 yılından bu yana 15 yıldır büyük çaba gösterdiğini söyledi.