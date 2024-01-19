Üye Girişi
Haberler

Ataşehir Belediyesi Yarıyıl Tatiline Özel Şenlik Düzenliyor

Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkacak öğrenciler için eğlenceli ve öğretici bir sömestir şenliği düzenliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen atölye ve tiyatro oyunlarıyla öğrenciler tatilin tadını çıkaracaklar.

Ataşehir Belediyesi yarıyıl tatiline çıkacak öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de eğlenceli ve öğretici bir sömestir şenliği hazırladı.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alan Ataşehirli öğrenciler, soluğu Ataşehir Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı birbirinden renkli atölyelerde ve tiyatro oyunlarında alacaklar. Ücretsiz olarak hazırlanan 17 atölye ve 8 tiyatro oyunu ile tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar.

Atölye programı kapsamında; Masal, Takı, Yoga, Keçeden Çanta Yapımı, Origami, Quilling (Kağıt Telkari), Cup Song, Salvador Dali'nin Origami Gemisi, Kar Küresi, Kolaj, Geri Dönüşüm ve Müzik, Flipbook, Anahtarlık Yapımı, İllüzyon Sanatı, Grafiti Sanatı, Süper Kahramanlar Nasıl Çizilir ve Yaratıcı Dans isimli atölyeler düzenlenecek. Gün içerisinde 6-8 ve 9-12 yaş gruplarına özel seansların hazırlandığı atölyelere katılım, her seans için 15 kişi ile sınırlı . Atölyelere kayıtlar, ' https://ebelediye.atasehir.bel.tr' internet adresi üzerinden oluşturulabiliyor.

Çocuk tiyatroları programı kapsamında ise Kayıp Civciv Çilli, Sağlıklı Yarınlara, Ayakkabıcı ve Sevimli Elfler, Küçük Prens ve Arkadaşları, Sıfır Atık, Doktor Panço, Peluş Amca'nın Oyuncak Makinesi ve Neşeli Keçiler isimli oyunlar sahnelenecek. Yarıyıl tatili boyunca salı, perşembe ve pazar günleri saat 12.00'de başlayacak tiyatro oyunları, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde minik izleyicilerle buluşacak. Ücretsiz tiyatro oyun biletlerini almak için ' https://kultursanat.atasehir.bel.tr/' internet adresinden üyelik oluşturulması gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ataşehir Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi? CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı! Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var? Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024? Takdir ve Teşekkür belgesi para ödülü var mı? Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak? Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var? Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini! Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title