Ataşehir Belediyesi Yarıyıl Tatiline Özel Şenlik Düzenliyor

Ataşehir Belediyesi yarıyıl tatiline çıkacak öğrenciler için her sene olduğu gibi bu sene de eğlenceli ve öğretici bir sömestir şenliği hazırladı.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alan Ataşehirli öğrenciler, soluğu Ataşehir Belediyesi'nin kendileri için hazırladığı birbirinden renkli atölyelerde ve tiyatro oyunlarında alacaklar. Ücretsiz olarak hazırlanan 17 atölye ve 8 tiyatro oyunu ile tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar.

Atölye programı kapsamında; Masal, Takı, Yoga, Keçeden Çanta Yapımı, Origami, Quilling (Kağıt Telkari), Cup Song, Salvador Dali'nin Origami Gemisi, Kar Küresi, Kolaj, Geri Dönüşüm ve Müzik, Flipbook, Anahtarlık Yapımı, İllüzyon Sanatı, Grafiti Sanatı, Süper Kahramanlar Nasıl Çizilir ve Yaratıcı Dans isimli atölyeler düzenlenecek. Gün içerisinde 6-8 ve 9-12 yaş gruplarına özel seansların hazırlandığı atölyelere katılım, her seans için 15 kişi ile sınırlı . Atölyelere kayıtlar, ' https://ebelediye.atasehir.bel.tr' internet adresi üzerinden oluşturulabiliyor.

Çocuk tiyatroları programı kapsamında ise Kayıp Civciv Çilli, Sağlıklı Yarınlara, Ayakkabıcı ve Sevimli Elfler, Küçük Prens ve Arkadaşları, Sıfır Atık, Doktor Panço, Peluş Amca'nın Oyuncak Makinesi ve Neşeli Keçiler isimli oyunlar sahnelenecek. Yarıyıl tatili boyunca salı, perşembe ve pazar günleri saat 12.00'de başlayacak tiyatro oyunları, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde minik izleyicilerle buluşacak. Ücretsiz tiyatro oyun biletlerini almak için ' https://kultursanat.atasehir.bel.tr/' internet adresinden üyelik oluşturulması gerekiyor.