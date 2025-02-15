Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Atakum Kızılay Şubesi'nde Fevzi Er Yeniden Başkan Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum İlçe Kızılay Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda Fevzi Er, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Yeni yönetimde Yaşar Şaban Gürsoy, Eşref Tuna, Atila Güneşdoğdu, İbrahim Bıyık, Recep Aktaş ve Pelinsu Yüzer yer aldı.

Atakum İlçe Kızılay Şube Başlanlığı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan saçimde mevcut başkan Fevzi Er güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum ilçe Kızılay Şube Başlanlığı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Atakum Kızılay Şubesinde yapılan ve tek liste ile gidilen seçimlerde 61 delege oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde oyların tamamını alan mevcut başkan Fevzi Er, güven tazeleyerek yeniden Atakum İlçe Kızılay Başkanı seçildi. Balkan Er, delegelere teşekkür ederek hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.Fevi Er başkanlığında yeni yönetim şöyle: "Yaşar Şaban Gürsoy, Eşref Tuna, Atila Güneşdoğdu, İbrahim Bıyık, Recep Aktaş ve Pelinsu Yüzer."

Seçimlere Samsun Kızılay İl Başkanı Onur Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Atakum Gençlik Kolları Başkanı Caner Er ve yönetim kurulu üyeleri, Atakum Kızılay Kadın Komisyonu Başkanı Şerife Şahin, Atakum Kızılay Engelsiz Başkanı Mustafa Karabiber ve Atakum Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Ekin Uzun da katılarak Fevzi Er'i tebrik ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
img

Ailede kriz büyüyor: Özcan Deniz, annesine ayetle yanıt verdi
img

TÜSİAD'a bir tepki de iş dünyasından!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Canlı anlatım! Dev maçta tek gol var

Dev maçta tek gol var! Tempo inanılmaz
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.