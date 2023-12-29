Atakum Belediyesi, şehit askerler için Mevlid-i Şerif okuttu

Atakum Belediyesi tarafından Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Atakum Belediyesi tarafından Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Atakent 75. Yıl Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Akşam namazının ardından düzenlenen mevlitte Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve çok sayıda vatandaş; şehit askerler için dua etti. Mevlid-i Şerif'in ardından misafirlere ikramda bulunuldu.

"Ülkemizin başı sağ olsun"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Tüm ülkeyi yasa boğan şehit askerlerimizin ardından vatanları için canlarını feda eden askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kalbimizde derin izler bırakan şehitlerimizin aziz hatırası bizimle yaşayacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Terörün sona erdiği ve gencecik hayatların son bulmadığı günleri özlemle bekliyoruz. Yüreğimiz vatan toprağı için canını siper eden askerlerimizin yanında. Terörü şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu. - SAMSUN