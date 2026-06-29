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Atakum Sağırlar Derneği açıldı

Atakum Sağırlar Derneği açıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde işitme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulan Atakum Sağırlar Derneği, törenle açıldı. Dernek, eğitim, istihdam ve işaret dili projeleriyle farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde işitme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulan Atakum Sağırlar Derneği, törenle hizmete açıldı.

Atakum Sağırlar Derneği, açılış kurdelesinin kesilmesi ile hizmete başladı. Açılış sonrası davetliler ve üyeler, dernek binasını gezdi. Derneğin ilk gününde yürütülecek projeler istişare edildi.

Atakum Sağırlar Derneği Başkanı Onur Kop yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefimiz sağır bireylerin hak mücadelesini daha ileri taşımak ve toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmaktır. Toplumun her alanında erişilebilirliğin bir lütuf değil temel bir insan hakkı olduğunu her fırsatta savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, yeni kurulan derneğe, eğitimden istihdama kadar pek çok farklı alanda kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca, işaret dili eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi derneğin öncelikli faaliyetleri arasında yer alıyor. Üyelerine hukuki, sosyal ve kültürel destek de sağlayacak olan dernek, bölgede güçlü bir dayanışma ağı örmeyi de hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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