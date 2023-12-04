Üye Girişi
Haberler

Atakum'da Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Atakum'da düzenlenen programda engelli bireyler bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak engelli bireylerin haklarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

SAMSUN (İHA) – Atakum'da Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programda, özel bireyler gönüllerinde eğlenip, keyifli vakit geçirdiler.

Samsun'un Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda engelli bireylerin haklarına sahip çıkılması çağrısında bulunan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, çalışmalarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye teşekkür etti.

"Sadece 1 gün değil 365 gün dayanışma"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "Yurttaşlık hakları anayasada tanımlanıyor. Hayatın her alanında ekonomide, sanatta, ticarette, yönetimde ve siyasette hayatın her alanında olmamız gerektiğini ifade edin. O haklarınızı söke söke alın. Ne olur talepkar ve örgütlü olun. Şu tablo, Türkiye'ye örnek olsun. Bu sadece bir kahvaltı değil; büyük bir dayanışma örneği. 'Biz toplumun bireyleriyiz, sadece bir gün hatırlamayın; 365 gün hep beraber olalım. Bizimle beraber yaşayın, sorunlarımızı bilin' demeliyiz. Sadece bir gün değil; 365 gün bu birlikteliği bu dayanışmayı sağlayabilmeliyiz. Atakum Belediyesi olarak farkındayız ve sizin yaşam alanınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu güzel tabloyu büyütmek istiyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi Büyük Düğün Salonu'da düzenlenen programa ayrıca siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yaşadıkları sorunları anlatan engelli vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Deveci'ye teşekkür ettiler. Davul zurna eşliğinde dans edip şarkılar söyleyen katılımcılar, eşit ve özgür yaşam için engellerin aşılması vurgusu yaptılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cemil Deveci Samsun Dünya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Yarından Sonra konusu ne, oyuncuları kimler? Yarından Sonra oyuncu kadrosu! Yarından Sonra kaç yılında çekildi? Yarından Sonra kaç yılında, nerede çekildi? Yarından Sonra filmi hangi şehirde çekildi? Yarından Sonra konusu ne, oyuncuları kimler? Yarından Sonra oyuncu kadrosu! Yarından Sonra kaç yılında çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Konya su kesintisi listesi! İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kurtlar evcilleşir mi? Kurtlar kaç yıl yaşar? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 4 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title