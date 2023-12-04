Atakum'da Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı Düzenlendi

SAMSUN (İHA) – Atakum'da Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programda, özel bireyler gönüllerinde eğlenip, keyifli vakit geçirdiler.

Samsun'un Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda engelli bireylerin haklarına sahip çıkılması çağrısında bulunan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, çalışmalarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye teşekkür etti.

"Sadece 1 gün değil 365 gün dayanışma"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "Yurttaşlık hakları anayasada tanımlanıyor. Hayatın her alanında ekonomide, sanatta, ticarette, yönetimde ve siyasette hayatın her alanında olmamız gerektiğini ifade edin. O haklarınızı söke söke alın. Ne olur talepkar ve örgütlü olun. Şu tablo, Türkiye'ye örnek olsun. Bu sadece bir kahvaltı değil; büyük bir dayanışma örneği. 'Biz toplumun bireyleriyiz, sadece bir gün hatırlamayın; 365 gün hep beraber olalım. Bizimle beraber yaşayın, sorunlarımızı bilin' demeliyiz. Sadece bir gün değil; 365 gün bu birlikteliği bu dayanışmayı sağlayabilmeliyiz. Atakum Belediyesi olarak farkındayız ve sizin yaşam alanınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu güzel tabloyu büyütmek istiyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi Büyük Düğün Salonu'da düzenlenen programa ayrıca siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yaşadıkları sorunları anlatan engelli vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Deveci'ye teşekkür ettiler. Davul zurna eşliğinde dans edip şarkılar söyleyen katılımcılar, eşit ve özgür yaşam için engellerin aşılması vurgusu yaptılar. - SAMSUN