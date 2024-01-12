Atakum Belediyesi Yeşil Alanları Artırıyor

Atakum Belediyesi'nin çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent, ağaç ve bitki çeşitliliğinin yanı sıra artan yeşil alanlarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Göreve geldiği 2019 yılından bugüne kentte yeşil alanların artırılmasına öncülük eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 17 yeni parkı vatandaşların hizmetine açtı, 13 parkı da revize ettirdi.

101 BİN ADET FİDE ÜRETİLDİ

Kent, doğaya kazandırılan 2 bin 160 ağaçla adeta nefes aldı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar 198 bin adet mevsimlik bitki ile 112 bin 889 adet çalıyı toprakla buluşturdu. Kentte 101 bin adet fide üretildi. Atakum Belediyesi ekipleri, çevre düzenleme ve yeni park çalışmaları için yoğun mesai harcıyor.

"İLK GÜNKÜ DAYANIŞMA VE GÖREV BİLİNCİYLE"

Başkan Deveci kentte yürütülen çalışmalar hakkında, "Atakum, yeşili ve mavisi ile Karadeniz'in incisi. Kentimizin doğal güzellikleri, yaşam alanları ve parkları; Atakumluların vakit geçirmekten en çok mutluluk duydukları yerler. Çevre düzenleme çalışmalarımızla; vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmayı ve doğada daha fazla zaman geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, Atakumluların ağaçlarda kuş sesleriyle, çiçeklerin kokusunu duyabildiği; eşi, arkadaşı ve çocuğu ile yürüyüş yapabildiği yaşam alanlarının sayısını, el birliğiyle artırdık. Ayrıca yeni yaşam merkezleri ve parkları hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Ekiplerimiz; ilk günkü heyecan, dayanışma ve görev bilinciyle; ara vermeden çalışıyor" diye konuştu.