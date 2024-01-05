Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Gençlere Güveniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Atakum Belediyesi'nin de paydaşları arasında bulunduğu "VizyonFest Kariyer Zirvesi" yapıldı. Gençlere yönelik dikkat çeken projelerini zirvede paylaşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Gençlere güveniyoruz" dedi.

OMÜ ev sahipliğinde, Atakum Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı "VizyonFest Kariyer Zirvesi" gerçekleştirildi. Kentin başarlı iş insanları ile gençleri bir araya getiren zirvede konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum'da, OSB'lerde kendi eğitim aldığı alanda iş bulamayan ama yeteneklerinin olduğu başka alanlardaki mesleki eğitim kurslarımızda kendisini geliştiren bin 500'e yakın gencimize iş temin ettik" diye konuştu.

Açılış programı öncesinde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile standları da ziyaret eden Başkan Deveci, öğrencilerle de tek tek ilgilendi.

TOPLUMA KATKI SAĞLAYACAK

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, VizyonFest Kariyer Zirvesi'nde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu kariyer zirvesi, kentimizdeki başarılı ve vizyonlu iş insanlarıyla gençlerimizi bir araya getirecek. Sizin kariyerinizi planlamanızda, hayal kurmanızda ve umudunuzun artırılmasında ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Yalnızca size değil, iş çevresine ve topluma da katkısı olacak. Nitelikli gençlerle, meslek mensuplarıyla hizmet sektörünün bütünleşmiş olması topluma da üretime de katkı sağlayacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi buna benzer çalışmalarda başarılı örnekler veriyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni, içinde bulunduğu kentin belediye başkanı olduğum için ilginin ötesinde sorumluluk duyarak takip ediyorum. OMÜ, hem eğitimi hem de en önemlisi adı itibarıyla Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi. Her yerde de anlatıyorum. Bu üniversitenin öğrencisi olduğunuz için şanslısınız" dedi.

BİN 500 GENÇ İSTİHDAM EDİLDİ

Atakum Belediyesi'nin kadın ve gençlik örgütlenmesine önem verdiğini, projelere destek sağladığını kaydeden Başkan Deveci, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomik krizin olduğu bir dönemde 'Aktif İstihdam Modeli' uygulamalarını tüm dünyada olduğu gibi biz de uyguluyoruz. Atakum İstihdam Ofisi (ATİM) ve Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi (ATABEM) başlıkları altında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kente kazandırdığımız Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurduğumuz kütüphane ile 200 öğrenci aynı anda ders çalışabiliyor. Kütüphanede aynı zamanda temini zor mühendislik, tıp alanlarının kitapları yer alıyor. Merkezde aynı zamanda öğrenciler için fiyatlar piyasa fiyatlarının çok altında. Oluşturduğumuz Genç Ata Kart ile öğrencilere indirimler uygulanıyor. Aynı merkezde CNC atölyesinden robotik kodlamaya kadar son teknoloji mesleki eğitim alanları oluşturduk. Gençleri yeni meslek sahibi yapıyoruz ve bunu belgeliyoruz. İstihdam yaratıyoruz ve sonra çalışanları da işverenler de takip ediyoruz. Atakum'da, OSB'lerde kendi eğitim aldığı alanda iş bulamayan ama yeteneklerinin olduğu başka alanlardaki mesleki eğitim kurslarımızda kendisini geliştiren bin 500'e yakın gencimize iş temin ettik. Türkiye böyle bir noktadan geçiyor. Ama siz şanslısınız. Hem eğitim görüyorsunuz hem de Türkiye'nin en nitelikli, işlerinde başarılı isimleriyle bir araya geleceksiniz ve kariyer planlamanızı yönlendireceksiniz. Gençlere güveniyoruz, yolunuz açık olsun."