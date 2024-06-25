Atakule'de İple Erişim Teknisyenleri Yükseklikte Mesai Yapıyor

Gökdelenlerin yaygınlaşması ile dış cephe temizliği ve bakım onarım gibi iş kollarında çalışan iple erişim teknisyenleri, başkentin simge yapısı olan Atakule'de metrelerce yükseklikte mesai yapıyor.

Yerden onlarca metre yükseklikte dağcılık tekniği kullanarak mesai yapan iple erişim teknisyenleri, Ankara'nın simge yapısı Atakule'nin bakım, onarım ve cam temizliğini halatlar sayesinde gerçekleştiriyor.

Yurt dışından gelen eğitmenlerden aldıkları dersler sonrasında aldıkları IRATA Seviye 3 sertifikası ile bu iple erişim teknisyeni olduklarını belirten Ahmet Çolak, yaklaşık 10 yıldır çalıştığını dile getirerek "Bizim için burada güvenlik en önemli faktörlerden birisi. En az iki noktadan iniş yapıyoruz. Bunun sebebi, ana hattımızın kopması durumunda yedek hattın bizi tutması. Bu olmadığı takdirde yaptığımız iş yüksek riskli iş, ölümle sonuçlanabilir. Bunun için bütün güvenlik önemlerini eksiksiz alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok özel hissettiriyor"

Başkentin simge noktasında çalışmanın gurur verici olduğunu aktaran Çolak, "Burası çok özel hissettiriyor. Ana sebeplerinden birisi atamızın ismini taşıması. Ayrıca, düzenli olarak hem bizim tarafımızdan hem yönetim tarafından eksiksiz alınmasının istenmesi. Ortalama 5-7 gün içinde kulenin temizliği tamamlanmış oluyor" diye konuştu.

"Bizi en çok etkileyen faktör rüzgar"

Yaptıkları işte hataya yer olmadığına dikkati çeken Çolak, hava şartlarının da zorluk oluşturduğunu aktararak, "En önemlisi rüzgar ve sıcaklık. Kışın çok fazla saha çalışması yapmıyoruz. Sebebi, eksi derecelerde cam temizliği ve bakım işleri çok zor oluyor. Genellikle bahar ve yaz mevsiminde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizi en çok etkileyen ve çalışmamıza imkan sunmayan faktör, rüzgar. Rüzgarın ortalama 8-10 metre/saniyenin üzerine çıkması durumunda çalışmalarımızı durduruyoruz" dedi. - ANKARA