Üye Girişi
Haberler

Aslantaş Barajı Site Camii Yeniden İbadete Açıldı

Aslantaş Barajı Site Camii Yeniden İbadete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Aslantaş Barajı Site Camii, yapılan tadilat ve güçlendirme çalışmaları sonrasında yeniden ibadete açıldı. Vali Erdinç Yılmaz, camide incelemelerde bulundu ve deprem sonrası toparlanma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar büyük hasar alan Aslantaş Barajı Site Camii, yapılan tadilatın ardından yeniden ibadete açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Aslantaş Barajı Site Camii 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Caminin iç kısmında ve minaresinde hasarlar oluştu. Deprem sonrası tadilata alınan cami, yeniden ibadete açıldı. Vali Erdinç Yılmaz, 6 Şubat depreminde hasar alan ve güçlendirmesi yapılarak tekrar hizmete giren Kadirli Aslantaş Barajı Site Camii'nde incelemelerde bulundu.

Deprem felaketinden sonraki toparlanma, depremin izlerini silme çalışmalarının her alanda sürdüğünü söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde Aslantaş Barajı Site Camii çok ciddi hasar almıştı. Ciddi anlamda güçlendirme yapıldı, 5 kolonu yenilendi, minare yenilendi, yalıtım sistemi sıfırdan yapıldı, tabanında yine güçlendirme yapıldı. Şu anda hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş oldu. Aslantaş Barajı Müdürümüze, Müftülüğümüze, Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Deprem felaketinden sonraki toparlanma, depremin izlerini silme çalışmalarımız her alanda sürüyor. İnşallah izlerini tamamen silmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Camimiz vatandaşlarımızın hizmetine tekrar sunulmuş oldu, Allah hayırlı eylesin" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen başkandan zehir zemberek sözler

 DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?

DEM Parti'nin ağır topuna sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.