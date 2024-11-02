Aslantaş Barajı Site Camii Yeniden İbadete Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar büyük hasar alan Aslantaş Barajı Site Camii, yapılan tadilatın ardından yeniden ibadete açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Aslantaş Barajı Site Camii 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Caminin iç kısmında ve minaresinde hasarlar oluştu. Deprem sonrası tadilata alınan cami, yeniden ibadete açıldı. Vali Erdinç Yılmaz, 6 Şubat depreminde hasar alan ve güçlendirmesi yapılarak tekrar hizmete giren Kadirli Aslantaş Barajı Site Camii'nde incelemelerde bulundu.

Deprem felaketinden sonraki toparlanma, depremin izlerini silme çalışmalarının her alanda sürdüğünü söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde Aslantaş Barajı Site Camii çok ciddi hasar almıştı. Ciddi anlamda güçlendirme yapıldı, 5 kolonu yenilendi, minare yenilendi, yalıtım sistemi sıfırdan yapıldı, tabanında yine güçlendirme yapıldı. Şu anda hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş oldu. Aslantaş Barajı Müdürümüze, Müftülüğümüze, Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Deprem felaketinden sonraki toparlanma, depremin izlerini silme çalışmalarımız her alanda sürüyor. İnşallah izlerini tamamen silmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Camimiz vatandaşlarımızın hizmetine tekrar sunulmuş oldu, Allah hayırlı eylesin" dedi. - OSMANİYE