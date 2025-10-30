Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, "Devlet, her daim milletinin yanındadır. Hiç bir kimse yalnız değildir" dedi.

Aslanapa ilçesine bağlı Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil, göreve yeni başlayan Kaymakam İsmail Tosun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette köyün sorunlarını dile getiren Muhtar Yeşil, Abaş-Çömlekçi yolundaki 700 metrelik bölümün kumlanmasını talep etti. Ayrıca, köyün içme suyuna kavuşması için başlatılan çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Kaymakam İsmail Tosun, köy halkının taleplerini Yeşil'den dikkatle dinleyerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi halinde gerekli yardımların derhal yapılacağını ifade etti.

Yeşil'e ziyaretleri sebebiyle teşekkür eden Tosun, "Devlet, her daim milletinin yanındadır. Hiç bir kimse yalnız değildir" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Muhtar Şaban Yeşil, günün anısına Kaymakam Tosun'a çini vazo hediye etti. - KÜTAHYA