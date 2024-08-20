Aslanapa'da çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, ilçeye bağlı Çamdibi köyünde çıkan yangın sonucu 14 büyükbaş hayvanın telef olduğu ahırda incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Çamdibi köyünde 10 gün önce Köy Muhtarı Zafer İlhan'a ait ekmek fırınından çıkan ve ahır ile samanlığa sıçrayan yangın sonucu 14 büyükbaş hayvanı telef olduğu ahırda incelemelerde bulunan Kaymakam Sezai Demirci, Köy Muhtarı İlhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - KÜTAHYA