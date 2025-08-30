ASKON Erzurum Şube Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki orduların ve Büyük Türk Milletinin omuz omuza kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin tarihimiz için bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Başkan Turan, mesajını şöyle sürdürdü: "Milli Mücadele Dönemi'nin başarı ile taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi; bütün imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun milletçe kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen ve tarihin seyrini değiştiren bir zafer olması yönüyle önem arz etmektedir. Tarih boyunca hürriyeti için büyük mücadeleler vererek önemli zaferlere imza atan milletimiz, 30 Ağustos'ta elde ettiği başarıyla bağımsız yaşama istikrarını bir kez daha tüm dünyaya göstererek tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ecdadımızın canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele, sadece tarihimizin önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde de bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Eğitim kurumları olarak bizlere düşen görev de şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış kutsal topraklarımızın bütünlüğünü koruyacak; vatanını ve bayrağını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı; bilim, kültür, sanat ve teknolojiyle donatılmış çalışkan, üretken ve nitelikli gençler yetiştirerek ülkemizin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesine vesile olmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının, birlik ve beraberliğinin en önemli simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." - ERZURUM