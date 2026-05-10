Haberler

ASKON Başkanı Turan: "Anneler geleceğin en güçlü güvencesidir"

ASKON Başkanı Turan: 'Anneler geleceğin en güçlü güvencesidir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır" dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır" dedi.

Başkan Yavuz Selim Turan, annelerin hakkının hiç bir zaman ödenemeyeceğini ifade ederek: "Anne sadece insanı dünyaya getiren değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir. Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Annelerimiz bize hayatı öğreten, bizi büyüten ve bizleri sevgisiyle ve şefkatiyle kucaklayan en değerli hazinemizdir. Onlar merhametin ve fedakarlığın vücut bulmuş halidir. Anneler günü, sadece biyolojik annelerin değil, aynı zamanda tüm anne ve annelik görevini üstlenen herkese hitap etmektedir" şeklinde konuştu.

"Cennet annelerin ayakları altındadır"

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu sevgisiyle ve fedakarlıklarıyla bir arada tutan, aile hayatını huzur ve mutluluk deryasına dönüştüren annelerin en değerli varlıklar olduğunu hatırlatan Turan, " Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Yüce dinimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" ifadeleri ile kutsallıkları belirtilen annelerimiz, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bizleri bugünlere ulaştıran annelerimizin Mübarek Kurban Bayramını tebrik eder hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades

Dünyayı tedirgin eden hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı
Almanya’dan ziyarete geldi, kardeş katili oldu

Gurbetten ziyarete geldi, kardeş katili oldu
İstanbul'da takside dehşet! Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler

Takside dehşet! Sohbetle oyalayıp şoförün boynuna ip geçirdiler
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Emekleyerek otobüse binen kız çocuğunu fark eden şoför, o anları anlattı

2 yaşındaki çocuk emekleyerek otobüse binmişti! Şoför o anları anlattı
Almanya’dan ziyarete geldi, kardeş katili oldu

Gurbetten ziyarete geldi, kardeş katili oldu
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek

Afrika’dan geliyor! Uzun süre yurdu terk etmeyecek
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor

Ölüm gemisinde tehlikeli bekleyiş! Türk yolcular için kritik karar