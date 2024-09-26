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ASELSAN, İstanbul AirShow'da Yerli Aviyonik Sistemleri Sergiledi

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ASELSAN, İstanbul AirShow'da yerli ve milli olan Aviyonik sistemlerini tanıttı. Fuarda, milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin kokpit sistemleri büyük ilgi topladı.

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Aviyonik sistemleri İstanbul AirShow'da sergilendi. Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin de kullanılacak olan kokpit yoğun ilgi gördü.

Savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN, ziyaretçilere 14'üncü kez kapısını açan İstanbul AirShow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nda yer aldı. Fuarda, görev bilgisayarı, akıllı kokpit gösterge sistemleri, TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi, navigasyon sistemleri, Aviyonik Haberleşme Cihazları ziyaretçilerle buluştu. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin de kullanılacak kokpit ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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