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ASELSAN GÖKTAN Projesi'nde Başarı ile Atış Testi Tamamlandı

ASELSAN GÖKTAN Projesi'nde Başarı ile Atış Testi Tamamlandı
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ASELSAN, GÖKTAN Projesi kapsamında TOLUN Mühimmatının karadan karaya vuruş kabiliyeti kazanmasını sağlayan atışlı test faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. GÖKTAN Sistemi, hava platformlarından atılan mühimmatlar için entegre bir çözüm sunuyor.

ASELSAN'ın GÖKTAN Projesinde atışlı test faaliyeti başarıyla tamamlandı. GÖKTAN Sistemi ile hava platformlarından atılan TOLUN Mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılmış oldu.

ASELSAN'IN ürün gamına GÖKTAN Sistemi eklendi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN Mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

Hedefe tam isabet

GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimi sağlandı. Test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliğini bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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