Artvin Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs Çağrısı: Emekçinin ve Emeklinin Hakkını Savunmak İçin Herkesi Alanlara Davet Ediyoruz

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşları alanlara çağırdı. DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal, "Geçinemeyenler, emekliler ve emekçiler olarak 1 Mayıs'ta sesimizi duyurmalıyız. Emekçinin ve emeklinin hakkını savunmak için herkesi alanlara davet ediyoruz" dedi.

Artvin Demokrasi Platformu üyeleri, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında Artvin halk pazarını ve esnafını gezerek broşür dağıttı, vatandaşları alanlara davet etti.

DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, pazarcı Hülya Dokur ile yaptığı konuşmada, "Alışverişler nasıl gidiyor" diye sordu. Dokur, "Ne üreten memnun, ne alan memnun, ne de boş gezen memnun; komple mutsuzuz. Eşimle birlikte üretim yapıyoruz ama alıcı yok. Halk 'üreten yok' diyor ama biz üretiyoruz, satacak alıcı bulamıyoruz. 'At buldum, meydan bulamadım' misali" yanıtını verdi.

Artvin Demokrasi Platformu üyesi bir vatandaş ise "1 Mayıs'ta Artvin'deyiz ve herkesi alanlara bekliyoruz. Artık canımıza tak etti" dedi.

Pazara alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş da yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Eskiden insanlar maaşlarıyla ev alabiliyordu. O günkü şartlarda yapılanlar şimdi mümkün değil. Türkiye olarak zor durumdayız. Alışverişi artık sayıyla yapıyoruz. Evde tek kişiyim, iyi ki evim var; evi olmayanlara Allah kolaylık versin. Eş dost buluşmaları bile artık yok" dedi.

DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal da Artvin'deki çalışmaların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Mayıs'ta geçinemeyenler, emekliler ve emekçi arkadaşlar olarak hep birlikte sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bu yüzden herkesi alanlara davet ediyorum. Kendi hakkımızı, emekçinin ve emeklinin hakkını savunmak için alanlarda olalım."

Kaynak: ANKA