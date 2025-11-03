Haberler

Artvin'deki Çağrı Merkezi Çalışanlarından Görev Yeri Değişikliğine Tepki

Artvin'deki Çağrı Merkezi Çalışanlarından Görev Yeri Değişikliğine Tepki
Artvin'de Global Bilgi Çağrı Merkezi'nde Ziraat Bankası projesinde görevli çalışanlar, görev yerlerinin değiştirilmesini kabul etmediklerini belirterek basın açıklaması yaptı. Çalışanlar, yeni görev yerinin kendileri için uygun olmadığını ve haklarını istediklerini ifade etti.

Artvin'de Global Bilgi Çağrı Merkezi'nde Ziraat Bankası projesinde görev yapan müşteri temsilcileri, görev yerlerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

Artvin'de faaliyet gösteren Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Merkezi Servisi bünyesinde Ziraat Bankası projesinde görev yapan çağrı merkezi çalışanları, görev yerlerinin değiştirilmesine tepki göstererek, bina önünde basın açıklaması yaptı. 30 Ekim itibarıyla kendilerine bildirilen görev yeri değişikliğinin iş akdinde esaslı değişiklik anlamına geldiğini belirten çalışanlar, kararı kabul etmediklerini açıkladı. Çalışanlardan Elif Tutar, 1 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası operasyonunda çalışan personelin farklı bir Trabzon pozisyonuna görevlendirildiğini belirtti. Tutar, "Biz Artvin lokasyonunda hizmet veriyoruz. 30 Ekim tarihinde tarafımıza bildirilen görev yeri değişikliğini kabul etmediğimizi beyan ettik. Ancak buna rağmen sabah işe geldiğimizde çağrı sistemine erişimimiz kapatıldı, sadece bina giriş kartlarımız aktif bırakıldı. Biz mevcut işimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Home office çalışma modelini kabul etmediklerini belirten çalışanlar, sözleşmelerinde ofis çalışanı olarak yer aldıklarını, ev ortamlarının uzaktan çalışmaya uygun olmadığını ifade etti. Tutar, "Biz ofis çalışanıyız. Bu durum sözleşmemizde açıkça belirtiliyor. Home office çalışmanın zorunlu hale getirilmesi bizim özlük haklarımızı ortadan kaldırmaktadır. Biz hakkımızı istiyoruz" diye konuştu. - ARTVİN

