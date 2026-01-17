Kar Yağışı Nedeniyle Artvin'de 120 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç, Borçka, Merkez, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde toplam 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Yoğun kar nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre; Ardanuç'ta 19, Borçka'da 22, Merkez ilçede 26, Murgul'da 3, Şavşat'ta 17 ve Yusufeli'nde 33 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.