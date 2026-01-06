Artvin'de yaşlılara vefa gecesi yürekleri ısıttı

ARTVİN Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler tarafından düzenlenen 'Yaşlılara Vefa Gecesi' etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesinde 'Yaşlılara Vefa Gecesi' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğe; Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve eşi Nuriye Aydın, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, jandarma ve emniyet personeli, Yaşlılar Evi Müdürü Gökçe Taşpınar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik kapsamında, yaşlılara vefaya yönelik şiirler okunarak güne özel pasta kesildi. Hediyeleşmelerin yapıldığı etkinlik müzik eşliğinde oynanan oyunlarla sona erdi.

'YAŞLILARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR'

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın yaşlıların yanında olduklarını vurgulayarak, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Her şartta, her durumda onların yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Bu geceyi anlamlı kılan, gençlerimizin yüreğinden gelen bu vefa duygusudur. Böylesine duyarlı bir etkinliği hayata geçiren öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

'BÜYÜKLERİMİZ BİZİM HAFIZAMIZDIR'

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse yaşlıların toplum için taşıdığı kıymete dikkat çekerek, "Kıymetli büyüklerimiz, sizler geçmiş ile gelecek arasında kurulan en sağlam köprüsünüz. Bir toplum, büyüklerine verdiği değer kadar güçlüdür. Bugün burada gençlerimizin sizlere duyduğu saygıyı, vefayı ve sevgiyi görmek bizler için büyük bir mutluluk. Yaşlılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan bu anlayışın, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirdiğine yürekten inanıyorum. Bu anlamlı gecenin mimarı olan öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİMİZ'

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, programda sunucular tarafından okunan mesajında, "Kıymetli büyüklerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; köklerimizi ayakta tutan, bizi biz yapan değerlerimizin en canlı temsilcileri olan siz değerli büyüklerimize vefa ve saygıyı merkeze alan bu anlamlı gecede aranızda olmayı gönülden isterdim. Ne yazık ki programım nedeniyle fiziken katılamıyorum; ancak kalbim ve muhabbetim bu salondadır. Şavşat Meslek Yüksekokulu'nun duyarlı öğrencilerinin hazırladığı bu güzel organizasyon, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmiştir. Emeği geçen herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise gönderdiği mesajında, vefa kültürünün önemine vurgu yaparak, etkinliği düzenleyen öğrencileri ve katılımcıları tebrik etti; tüm büyüklerin yeni yılını sağlık ve huzur temennileriyle kutladı.

