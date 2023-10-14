Gümüşhane'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Gümüşhane'de birçok STK'nın ve vatandaşların katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Gümüşhane'de STK'lar tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe STK'lar dışında vatandaşlar da ilgi gösterdi. Gümüşhane Belediyesi önünden başlayan ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşte grup tekbir getirerek ve sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşma yapan Gümüşhane Memur Sen İl Başkanı Ergin Aslan, Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir düzen olduğunu söyleyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin'de Müslümanların onurlarıyla şehit olduğunu söyleyen Memur Sen İl Başkanı Aslan, "Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler, Filistin'de katliam yaparken, susanların, kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, bugün, bütün dünyanın onurunu, ayakta tutmaya çalışan bu halk, katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor! Gazze'de kadınlar ölüyor! Gazze'de ihtiyarlar ölüyor! Gazze'de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti, katille aynı safta. Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından grup dağıldı. - GÜMÜŞHANE