Artvin'de Sel Felaketi: Mahsur Kalanlar Helikopterle Kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından mahsur kalan 18 kişi, AFAD koordinasyonunda sahil güvenlik helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edildi. Camili Biyosfer Rezervi de felaketten etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Camili (Macahel) bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar ve turistler, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen kurtarma operasyonuyla sahil güvenlik helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde 20 Eylül tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Camili (Macahel) bölgesi ile ulaşım tamamen kesildi. Aralık, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki 6 köyle bağlantı koparken, bölgeye sadece havadan ulaşım sağlanabildi.

AFAD koordinasyonunda Artvin Çoruh Elektrik Arıza ekipleri arıza tespit çalışmaları için helikopterle bölgeye sevk edildi. Ayrıca sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenliği için de tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterlerle yapılan iki sorti sonucunda 18 kişi Camili'den Borçka ilçe merkezine güvenli şekilde taşındı.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervi olan Camili Biyosfer Rezervi, sel felaketinden en fazla etkilenen alanlardan biri oldu. 2005 yılında ilan edilen ve Karçal Dağları'nda yer alan biyosfer rezervi, 23'ü endemik olmak üzere 990 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgedeki turistler de sel felaketinin ardından helikopterle tahliye edilenler arasında yer aldı. - ARTVİN

