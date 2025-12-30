Haberler

Artvin'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bazı köy yolları ulaşıma kapalı ve don/buzlanma riski devam ediyor.

(ARTVİN)- Artvin Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda Artvin genelinde bazı köy yollarının ulaşıma kapalı olduğu, don ve buzlanma riskinin ise devam ettiği belirtildi. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların öğrenciler ve servisler açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda, tedbir amacıyla Artvin merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde taşımalı eğitime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını isterken, hava koşullarına ilişkin gelişmelerin Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular