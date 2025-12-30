Artvin'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

(ARTVİN)- Artvin Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda Artvin genelinde bazı köy yollarının ulaşıma kapalı olduğu, don ve buzlanma riskinin ise devam ettiği belirtildi. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların öğrenciler ve servisler açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda, tedbir amacıyla Artvin merkez ile Borçka, Murgul, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde taşımalı eğitime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını isterken, hava koşullarına ilişkin gelişmelerin Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.