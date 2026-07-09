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Artvin'de, NATO Zirvesi Öncesi Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı

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Artvin'de NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 6 kişi, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat, kararın özgürlük kısıtlaması olduğunu belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR TVİN ) - Artvin'de, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 6 kişi, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Artvin'de, 5 Temmuz'da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, bugün Artvin Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkışında ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Avukat Reşat Murat Genç, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi, ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde, toplumun muhalif kesimlerinin geniş bir bölümünü baskı altına almak ve zirveye sözde gölge düşürülmesini engellemek amacıyla birçok ilde operasyonlar yapıldı. Bu kapsamda ilimiz Artvin'de de 6 arkadaşımız 5 Temmuz tarihinde düzenlenen saha operasyonlarıyla gözaltına alınmıştı."

Bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan arkadaşlarımız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak adli kontrol kararı da bizim açımızdan özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına geliyor ve yeterli bir karar değildir. Bu kararın da bir baskı unsuru olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak arkadaşlarımızın hiçbir kısıtlama olmaksızın özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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