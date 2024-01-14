Üye Girişi
Haberler

Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı, İçerik Üreticisi Dronla Market Alışverişi Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca sosyal medya içerik üreticisi genç, markete gönderdiği dronla ihtiyaçlarını aldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca sosyal medya içerik üreticisi genç, markete gönderdiği dronla ihtiyaçlarını aldı.

İlçeye bağlı Meydancık köyünde yaşayan içerik üreticisi Onur Ekin, yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bulunduğu mahallenin yolları kapanınca market alışverişi için ilginç bir yöntem kullandı.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Meydancık köyünün ana yolu ulaşıma açık olsa da mahalle yolları kapanmış durumda. Köyde çektiği videolarla çok sayıda takipçiye ulaşan Ekin, market alış verişi için aklına ilginç bir fikir geldi.

Köyün market işletmecisi Esen Yağcı'yı arayan Ekin, ihtiyacı olan ürünleri dronla almak istediğini söyledi. Dronuna bağladığı ip ve ucuna bağladığı poşeti yaklaşık kuş uçuşu 500 metre uzaklıktaki markete göndererek, ihtiyacı olan ekmek ve makarnayı markete gitmeden köyün muhteşem manzarası eşliğinde almış oldu.

Yaşananları kamerasına kayıt eden genç, görüntüleri hesabında paylaşınca çok sayıda beğeni kazandı.

İçerik üreticisi Onur Ekin yaptığı açıklamada,"Kar nedeniyle ana yolumuz açık ama mahalle yollarımız kapalı. Ben de bugün köyde kar manzarası çekmek istiyordum. Bizim de market ihtiyacımız oldu. Aklıma dronla alış veriş yapmak geldi. Marketçiyi aradım istediklerimi söyledim. Dronla alış veriş yaptık benim için ilginç bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meydancık Artvin Hava Durumu Yerel Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title