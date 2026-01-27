Haberler

Artvin Ardanuç'ta 4 İş Yerini Soymakla Suçlanan Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde sabah iş yerlerini açan esnaflar, hırsızlık olayını fark ederek durumu emniyete bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve üzerinde 2 milyon liranın üzerinde para ile ziynet eşyası bulundu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçede esnaflık yapan vatandaşlar sabah iş yerlerini açtıklarında hırsızlık olayını fark ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Ardanuç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli, Ardanuç ilçe çıkışında bulunan Cehennem Deresi mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 milyon liranın üzerinde para ve çeşitli ziynet eşyalarının ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor