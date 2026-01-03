Artvin'de Çığ Altında Kalan Çobanı Arama Çalışmalarına Hava Muhalefeti Nedeniyle Ara Verildi

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde, çığ altında kalan çobanın dört gündür süren arama çalışmalarına çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi. Artvin Valisi Turan Ergün, "Bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı eksi 17 derece, vadide ise eksi 25'i buluyor ve fırtınadan göz gözü görmüyor. Bu nedenle çalışmalara ara verdik. Çalışma olanağı oluştuğunda yeniden çalışmalar başlayacak" dedi.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 3 çoban kar altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 4'üncü gününe sabah saatlerinde başlandı ancak yeniden çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara bugünlük ara verildi.

Artvin Valisi Turan Ergün de çalışmaları yerinde takip etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde arama kurtarma ekiplerine ait bir araç da çığ nedeniyle zor anlar yaşadı, şans eseri yaralanan olmadı.

Vali Ergün, çalışmalara ara verilmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün yaşadığımız çığ felaketinin ardından dört gün geçti. Çığ haberini alır almaz ilgili bütün birimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışma içerisine girdik. İlk gün burada hızlı bir şekilde çığ alanına ulaşıldı ve orada aynı gün bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yine aynı gün bin civarında küçükbaş hayvanın aynı bölgeden tahliyesi sağlandı. İkinci gün yine çok yoğun, çok zor şartlar altında diğer şahsın cansız bedenine ulaştılar. Dün yine çok zor şartlar altında çalışmalar yürütüldü ancak herhangi bir bulguya rastlanamadı. Bugün yine sabahın erken saatleriyle birlikte arkadaşlarımızla birlikte herkes büyük bir koordinasyon içinde çalıştılar ama bugün bir çalışma gerçekleştiremedik. Çünkü alanda yapılan drone tespiti ve çalışmalarda o bölgeye yine çığ düştüğünü gördük. Yukarıda da yüzde 10'u düşmüş, yüzde 90'ı duran yeni bir çığ riski tespit edildi.

Bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı eksi 17 derece, vadide ise eksi 25'i buluyor ve fırtınadan göz gözü görmüyor zaten. Bugün herhangi bir çalışma yapma şansımız yok. Bu nedenle çalışmalara ara verdik. Bundan sonra belli aralıklarla arkadaşlarımız bu bölgeyi kontrol edecek. Çalışma olanağı oluştuğunda yeniden çalışmalar başlayacak. Canlı ulaşma ümidi kalmadığı için burada çalışan arkadaşlarımızı riske atmanın büyük bir vebal olacağını düşünüyoruz."