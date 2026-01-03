Haberler

Artvin'de Çığ Altında Kalan Çobanı Arama Çalışmalarına Hava Muhalefeti Nedeniyle Ara Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ faciasında kaybolan çobanın arama kurtarma çalışmalarına çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi. Hava koşulları nedeniyle çalışmaların yeniden başlatılması için güvenli bir ortam bekleniyor.

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde, çığ altında kalan çobanın dört gündür süren arama çalışmalarına çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi. Artvin Valisi Turan Ergün, "Bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı eksi 17 derece, vadide ise eksi 25'i buluyor ve fırtınadan göz gözü görmüyor. Bu nedenle çalışmalara ara verdik. Çalışma olanağı oluştuğunda yeniden çalışmalar başlayacak" dedi.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 3 çoban kar altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 4'üncü gününe sabah saatlerinde başlandı ancak yeniden çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara bugünlük ara verildi.

Artvin Valisi Turan Ergün de çalışmaları yerinde takip etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde arama kurtarma ekiplerine ait bir araç da çığ nedeniyle zor anlar yaşadı, şans eseri yaralanan olmadı.

Vali Ergün, çalışmalara ara verilmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün yaşadığımız çığ felaketinin ardından dört gün geçti. Çığ haberini alır almaz ilgili bütün birimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışma içerisine girdik. İlk gün burada hızlı bir şekilde çığ alanına ulaşıldı ve orada aynı gün bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yine aynı gün bin civarında küçükbaş hayvanın aynı bölgeden tahliyesi sağlandı. İkinci gün yine çok yoğun, çok zor şartlar altında diğer şahsın cansız bedenine ulaştılar. Dün yine çok zor şartlar altında çalışmalar yürütüldü ancak herhangi bir bulguya rastlanamadı. Bugün yine sabahın erken saatleriyle birlikte arkadaşlarımızla birlikte herkes büyük bir koordinasyon içinde çalıştılar ama bugün bir çalışma gerçekleştiremedik. Çünkü alanda yapılan drone tespiti ve çalışmalarda o bölgeye yine çığ düştüğünü gördük. Yukarıda da yüzde 10'u düşmüş, yüzde 90'ı duran yeni bir çığ riski tespit edildi.

Bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı eksi 17 derece, vadide ise eksi 25'i buluyor ve fırtınadan göz gözü görmüyor zaten. Bugün herhangi bir çalışma yapma şansımız yok. Bu nedenle çalışmalara ara verdik. Bundan sonra belli aralıklarla arkadaşlarımız bu bölgeyi kontrol edecek. Çalışma olanağı oluştuğunda yeniden çalışmalar başlayacak. Canlı ulaşma ümidi kalmadığı için burada çalışan arkadaşlarımızı riske atmanın büyük bir vebal olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı