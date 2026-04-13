Ambulans Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı Köyü yolunda sabah saatlerinde meydana gelen ambulans kazasında hastaneye götürülen kişi hayatını kaybetti, biri hasta yakını olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında Çoraklı Köyü yolunda bir ambulansın kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği (ŞAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, kazaya karışan ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansta bulunan bir hastanın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaynak: ANKA
