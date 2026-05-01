Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Bu Sömürü ve Yağma Düzeninin Çarkları Arasında Her Gün Daha Fazla Eziliyoruz

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal, "Yıllardır bize emeğe, insana, kadına, çocuğa, demokrasiye, eşitliğe ve barışa düşman bir köhne sistem dayatılıyor. Elbette bu düzen kendiliğinden değişmeyecek. Bu düzeni biz değiştireceğiz! Birleşeceğiz ve değiştireceğiz." dedi.

Artvin 1 Mayıs Tertip Komitesi bileşenleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir araya geldi. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sancal, şunları söyledi:

"Biz emeğimizin hakkını istiyoruz! Biz gelirde, vergide ve ülkede adalet istiyoruz! Biz barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz! Biz yasakların, baskıların değil; gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz! Bugün dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında, ellerindeki pankartlarla, dillerindeki marşlarla, türkülerle ve sloganlarla alanlara akan yüz binler, kapitalist sistemin dayattığı zifiri karanlığı parçalıyor. İşçisiyle, emekçisiyle, genciyle, yaşlısıyla milyonlar hep bir ağızdan haykırıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlarda, alanlarda, mitinglerde omuz omuza veren yüz binlerin sesi, dünyadaki kardeşlerinin sesine karışıyor. Sömürüye, köleliğe ve baskıya boyun eğmeyenlere, işi için, ekmeği için, insanca bir yaşam için, bedeni, emeği ve kimliği için, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele edenlere, direnenlere selam olsun!"

Biz yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz! Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; ister mavi yakalı olalım ister beyaz yakalı, ister işçi olalım ister kamu emekçisi, ister asgari ücretli olalım ister emekli, genç, yaşlı, kadın, erkek ya da LGBTİ, yaşımız, cinsiyetimiz, kimliğimiz ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Hepimiz bu sömürü ve yağma düzeninin çarkları arasında her gün daha fazla eziliyoruz. Her geçen gün daha fazla yoksullaşıyor, sefalete itiliyoruz. Her zaman söylüyoruz, buradan bir kez daha altını çizelim, demokrasinin, adaletin, hukukun ve eşitliğin olmadığı bir yerde emeğin ve emekçilerin hakları da yok sayılır. Yıllardır bize emeğe, insana, kadına, çocuğa, demokrasiye, eşitliğe ve barışa düşman bir köhne sistem dayatılıyor. Elbette bu düzen kendiliğinden değişmeyecek. Bu düzeni biz değiştireceğiz! Birleşeceğiz ve değiştireceğiz."

Kutlamalarda, konuşmaların ardından konser verildi, horon oynandı.

Kaynak: ANKA