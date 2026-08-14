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Arsuz'da Kur'an Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Yardım

Arsuz'da Kur'an Kursu Öğrencilerinden Filistin'e Yardım
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere topladıkları bağışı Kaymakam Fatih Eroğlu'na teslim etti. İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak ve öğretici Şengül Aydın ile birlikte makam ziyaretinde bulunan öğrenciler, yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Eroğlu, bu davranışı yardımlaşma ve kardeşlik duygularının güzel bir örneği olarak değerlendirerek öğrencileri tebrik etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin çocuklara ulaştırılmak üzere topladığı yardımlar Filistin'e gönderilecek.

İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Şengül Aydın ve Tülek Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Kaymakam Fatih Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere gerçekleştirdikleri yardım faaliyeti kapsamında topladıkları bağışı Kaymakam Eroğlu'na teslim ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Eroğlu, öğrencilerin Filistin'e yönelik yardım faaliyetinin yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının güzel bir örneği olduğunu belirterek duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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