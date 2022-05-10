Arsuz Belediyesi Nüfus Müdürlüğü Karaağaç Şefliği Yeniden Hizmete Girdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - Arsuz Belediyesi Karaağaç Ek Hizmet Binası'nda faaliyete giren ancak pandemiden dolayı kapanan Arsuz Nüfus Müdürlüğü Karaağaç Şefliği yeniden hizmete açıldı.

Karaağaç ve civarındaki mahallelerin yoğun talebi üzerine Arsuz Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda faaliyet gösteren Arsuz Nüfus Müdürlüğü Karaağaç Şefliği, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 10 Mayıs 2022 (bugün) itibarıyla tekrar faaliyete girdi. İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün uzak olması sebebiyle şefliğin yeniden açılması, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeniden hizmete açılan Karaağaç Nüfus Şefliği'ni, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, Arsuz İlçe Nüfus Müdürü Muzaffer Kaba, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün ve Mahalle Muhtarları ziyaret etti.