Arsuz Belediyesi ile Arsuz Tapu Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Arsuz Belediyesi ile Arsuz Tapu Müdürlüğü arasında, 'Elektronik Ortamda Rayiç Değerlerinin Alınması'na ilişkin protokol imzalandı.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve Arsuz Tapu Müdürü Mehmet Şahin Üstdağ arasında, iki kurumun yetkili birimleri arasındaki yoğunluğu azaltmak, işlem sürelerini kısaltmak, verimliliği arttırmak ve sürekli kılmak amacıyla Elektronik Ortamda Rayiç Değerlerinin Alınması'na ilişkin protokol imzalandı.

Vatandaşların memnuniyetini düşündüklerini belirten Başkan Asaf Güven, "Bu protokolle, tapu işlemlerinde kullanılan ve belediyemizden alınan rayiç bedelini artık Tapu Müdürlüğümüz de görebilecek. Vatandaşlarımıza gerekli olan rayiç bedelini tapu müdürlüğümüz görerek, işlem yapabilecek. Burada amaç; talep edilen emlak beyan değerlerinin, ilgililere ibraz edilmesindeki zaman kaybını ve yoğunluğunu azaltmak. Bu hizmetten belediyeye borcu olmayan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Borcu olan vatandaşlarımız ise belediyemize gelerek, borcunu kapattıktan sonra bu hizmetten faydalanabilecek. Her iki kuruma ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.