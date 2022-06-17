Arsuz Belediye Başkanı Güven'den Karne Hediyesi - Haberler

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Arsuz Belediye Başkanı Güven'den Karne Hediyesi

ANKA - Yerel
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Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, çocuklara verdiği karne hediyesi sözünü yerine getirerek, karnesini getiren tüm öğrencilere Arsuz Lunapark'ta kullanılmak üzere ikişer bilet hediye etti.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, çocuklara verdiği karne hediyesi sözünü yerine getirerek, karnesini getiren tüm öğrencilere Arsuz Lunapark'ta kullanılmak üzere ikişer bilet hediye etti.

Çocuklara başarılar dileyen Başkan Asaf Güven, "Sevgili çocuklar, Siz bir yıl boyunca okula gittiniz. Çalıştınız, yoruldunuz ve bir yılı bitirdiniz. Bir dönem, bir yıl bitti demek sizlerin bir yaş büyümesi demektir.  Çok şey öğrendiniz ve karnelerinizi aldınız. Ben inanıyorum ki hepinizin çok iyi, pekiyi karnesi var. Size inanıyoruz. Karne hediyesi olarak Lunapark bileti hazırladık.  Ama çok daha fazla ve farklı şeyler hak ediyorsunuz. Yalnız sizlerden şu sözü istiyorum;  hep çalışacağız, büyüyünceye kadar çalışacağız ve başarılı olacağız" dedi.

Ardından çocuklara biletlerini dağıtarak, onlarla birlikte zaman geçirdi.

ANKA / Yerel

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