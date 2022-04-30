Arsuz Belediye Başkanı Güven'den 'Askıda Bilet' Kampanyası İçin Destek Çağrısı

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, tüm vatandaşları, CHP Gençlik Kolları tarafından başlatılan 'Askıda Bilet' uygulamasına destek olmaya davet etti.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, CHP Gençlik Kolları tarafından başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

"TÜM VATANDAŞLARIN AİLELERİYLE BULUŞMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZE DESTEK OLMALARI, EN AZINDAN BİLET KONUSUNDA DESTEK OLMALARINI BEKLİYORUM"

Güven, mesajında, "CHP Gençlik Kolları, bayramda ailesiyle bir araya gelmek isteyen üniversiteli gençlerimize destek için bir kampanya başlatmıştır. Bayramlar, dostluğun, kardeşliğin, güzelliğin, bir araya gelmenin en önemli unsurlarıdır. Bizim için manevi değeri çok yüksek olan, kutlamamız gereken günlerdir bayramlar ve hep birlikte birbirimize destek olacağız. Bunun için de tüm vatandaşların, aileleriyle buluşmak isteyen gençlerimize destek olmaları, en azından bilet konusunda destek olmalarını bekliyorum. Bu güzel duyguları yaşatmak için destek olalım diyorum. Bu dayanışma önemli bir dayanışmadır. Hepinizin katılımını bekliyorum" dedi.