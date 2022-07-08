Arsuz Belediye Başkanı Güven, Belediye Personeli ile Bayramlaştı

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, belediye personelinin bayramını kutladı. Ziyaretinde Güven'e, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da eşlik etti.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, belediye personelinin bayramını kutladı. Başkan Güven, şunları söyledi:

"Bayramlar birliği ve huzuru temsil eden özel günlerdir. Bu özel günde siz değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek bayramlaşmak istedik. Biz Arsuz Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Mutlulukları da hüznü de birlikte paylaşıyor ve yaşıyoruz. Bizim amacımız ilçemiz için en iyiyi, en güzeli yapmak. Bunun için birlikte mücadele ediyoruz. Bu bayramda da ilçemiz çok yoğun bir kalabalığı misafiri ağırlayacak. Bizler de hep birlikte ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu bayramın ve gelecek bayramların size sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Nice bayramlara."

ANKA / Yerel