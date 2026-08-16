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Kaymakam Güvenç'ten Köy Ziyaretleri: Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Güvenç'ten Köy Ziyaretleri: Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Kakaç, Doğruyol ve Aydıngün köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca Aydıngün'de yapımı devam eden Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Güvenç, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ve devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, köy ziyaretleri kapsamında Kakaç, Doğruyol ve Aydıngün köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen programda Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek köylerin ihtiyaçları, vatandaşların talep ve önerileri hakkında yerinde bilgi aldı.

Vatandaşların ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Güvenç, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirterek ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Güvenç, köylerin ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda giderilmesi için çalışmaların takip edileceğini ifade etti.

"Kur'an kursu inşaatında inceleme"

Program kapsamında Aydıngün köyünde yapımı devam eden Kur'an Kursu inşaatını da ziyaret eden Kaymakam Güvenç, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Güvenç, projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Köy ziyaretlerine Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı, köy muhtarları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Güvenç'in köy ziyaretleriyle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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