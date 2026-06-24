Haberler

Arpaçay Kaymakamı Akköz'den kurumlara veda ziyareti

Arpaçay Kaymakamı Akköz'den kurumlara veda ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yaklaşık 3 yıllık görev süresinin ardından ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu. Birlikte çalıştığı kurum amirleri ve personellere teşekkür eden Akköz, yeni görev yerinde başarılar dilendi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kurum amirleri ve personellerle bir araya gelen Kaymakam Akköz, yaklaşık 3 yıla yakın süreyle Arpaçay'da görev yaptığını belirterek, ilçeye yönelik hizmetlerin kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kurumların çalışmalarından ve gösterdikleri gayretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Akköz, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek vedalaştı.

Kurum amirleri ise Kaymakam Akköz'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarı temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber