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Arpaçay'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Arpaçay'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı
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Arpaçay Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılı kesin hesabı görüşülüp, 2025 yılı yatırım planı hakkında görüşmeler yapıldı.

Arpaçay Kaymakamlığı'nca Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2025 Yılı Mart ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlık etti.

Toplantı Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Genel Meclis Üyeleri Lütfü Çelik, Erdi Yıldırım ve tüm köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz tarafından 2024 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi, oylanması ve ibrası, 2025 yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programı görüşüldü. Köy muhtarlarımız söz alarak taleplerini, dilek ve temennilerini ilettiler.

Toplantı sonunda Birlik Başkanlığına muhtar üye seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimde Küçükçatma Köyü Muhtarı ile Göldalı Köyü Muhtarı Birlik Başkanlığına Encümen Muhtar üye olarak seçildi.

Birlik Başkanı Kaymakam Muhammed Burak Akköz toplantının olumlu bir havada geçmesi sebebiyle katılımcılara teşekkür etti ve toplantı daha sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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