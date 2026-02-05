Haberler

Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Ferdinant Dimo'dan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret

Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Ferdinant Dimo'dan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret
Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına resmi davetle ziyarette bulundu.

Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu.

