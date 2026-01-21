Ölü domuzu aracın arkasında taşıdılar

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ölü domuzun bir aracın arkasına halatla bağlanarak taşınması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da bir arazi aracının arkasına bağlanarak taşınan ölü domuz, görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki bir sürücü, ölü bir yabani domuzun aracın arkasına bağlanarak taşındığını fark etti. Sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, olay birçok vatandaşın tepkisini çekti. - İSTANBUL