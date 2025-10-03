Arnavutköy'de Gazze İçin Ortak Basın Açıklaması

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu ve Arnavutköy'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu ve Arnavutköy'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla ortak bir basın açıklaması düzenledi. Taşoluk Yeşil Camii'nde düzenlenen basın açıklamasında, Gazze'de yıllardır süren abluka ve saldırılar sonucu binlerce masum insanın hayatını kaybettiği, kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alındığı vurgulandı. Katılımcılar, "Sumud Filosu" aracılığıyla uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Basın açıklaması tekbirler eşliğinde sona erdi. Katılımcılar, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarını ve her platformda Filistin'in sesi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Gazze yalnızca bir şehir değil, vicdanların imtihanıdır"

Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını yapan Eğitime Destek Platformu Sözcüsü Gökhan Özden, Gazze'nin yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda "mazlumların direnişi, dünyanın suskunluğu ve vicdanların imtihanı" olduğunu belirtti. On binlerce masumun kadın, çocuk ve yaşlı demeden katledildiğini ifade eden Özden, "Katil İsrail'in Sumud Filosuna yaptığı alçak saldırı yalnızca Gazze'ye değil, bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Sumud Filosu küresel vicdanın sesi, adaletin çağrısı ve insanlığın onurudur" dedi.

Uluslararası toplumun sessizliğinin artık suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayan Özden, kınama açıklamalarının yeterli olmadığını, fiili adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, "Gazze, Kudüs'ün, Kudüs ise Mescid-i Aksa'nın kapısıdır. Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanların değil, insanlığın ortak vicdanıdır. Orada susturulan her ses, insanlığın kalbine indirilen bir darbedir. Bir yerde zulüm varsa, adalet her yerde tehdit altındadır" ifadelerini kullandı.

"Sumud Filosu insanlığın ortak vicdanıdır"

Ardından söz alan AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ise Sumud Filosu'nun insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini belirterek, "Yaklaşık kırk dokuz gemiyle yola çıkıldı; amaç Gazze'deki mazlumlara bir nebze olsun yardım ulaştırmak ve zincirleri kırmaktır. Gönlümüz Sumud gemileriyle beraberdir, inşallah Gazze'nin ablukası kırılacak ve hak dava olan İslam yeryüzünde hakim olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye de bahar gelecek"

Arnavutköy Eğitime Destek Platformu Başkanı Mesut Yavuz ise bu organizasyonun önemine değinerek, "Burada, Arnavutköy'de eğitimle ilgilenen STK başkanlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle birlikten, en azından safımız belli olsun diyerek böyle bir basın açıklamasında bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nasıl ki büyüklerimiz 'her bahar bir çiçekle başlar' demişlerdir, biiznillah Gazze'ye de bahar gelecek. Rabb'im Gazze'nin, Rabb'im bizim yardımcımız olsun. Allah kolaylıklar versin. Sizlerin de ayağına sağlık" dedi. - İSTANBUL