Boş arsadaki yüzlerce karınca yuvası görenleri şaşkına çevirdi

Haraççı Mahallesi'nde binaların arasında çocukların futbol oynadığı arsada oluşan yüzlerce karınca yuvasını gören mahalle sakinleri şaşkına döndü.

"İLK DEFA BÖYLE GÖRDÜM"

Uzun süredir mahallede yaşayan Tekin Yılmaz, "Burada çocuklar top oynuyordu, top oynadıklarında eziyorlar. Bunlar karınca yuvası ama karıncaları göremiyoruz tabii ki. Bu aralar doğada böyle ilginç şeylerle karşılaşıyoruz, sanırım daha da karşılaşacağız. Ben daha önce büyük tümsekler halinde görüyordum, ilk defa böyle gördüm" şeklinde konuştu.