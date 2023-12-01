Arnavutköy Belediyesi, 13. Engelsiz Yaşam Fuarı'nda

Arnavutköy Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 13. kez düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'nda (EYAF) yer aldı.

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve sosyal yaşama erişimlerindeki engelleri en aza indirme hedefi doğrultusunda düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı başladı. Fuarda Arnavutköy Belediyesi de yer aldı. Arnavutköy Belediyesi fuarda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM), Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), Sosyal Yardımlaşma Merkezi (ASYAM) ile katıldı. Fuarda Arnavutköy Belediyesine bağlı olan birimlerin yaptığı faaliyetler tanıtıldı.

Arnavutköy Belediyesi standında gerçekleşen etkinlikler arasında Melike Oylum Karataş'ın çello, Zeynep Sevinç'in gitar performansı, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca AYEM'den hizmet alan vatandaşlar stantta; şehit yakınları, gaziler, kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördü. 73 yaşındaki Saadet Selvin, "AYEM'den hizmet alıyorum. Bugün buraya Engelsiz Yaşam Fuarı'na geldik. Burada AYEM'in yaptığı hizmetleri tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Ben de gazi, şehit aileleri ve kimsesiz çocuklar için atkı örüyorum" dedi. - İSTANBUL