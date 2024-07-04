Üye Girişi
Haberler

Arkadaşların Düğün Şakaları Damada Eziyet Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşlarının düğün öncesi ve sonrasında yaptığı şakalar 'pes' dedirtti. Düğün sonrası damada evinin önünde tavada yumurta yaptıran arkadaşları içine 1 kilo acı biber döktü. Arkadaşları, bu yumurtayı yiyen damada bir de çoraplarını yıkattı.

Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşlarının düğün öncesi ve sonrasında yaptığı şakalar 'pes' dedirtti. Düğün sonrası damada evinin önünde tavada yumurta yaptıran arkadaşları içine 1 kilo acı biber döktü. Arkadaşları, bu yumurtayı yiyen damada bir de çoraplarını yıkattı.

Bilecik'in renkli kişiliği ile tanınan ve sevilen isimlerinden Enes Uysal, Mine İpek ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yaptı. Pasta kesiminin ardından takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik ve bulaşık bezi, geline ise oklava gibi hediyeler taktı. Düğün sonrası damadın evinin önüne gelen arkadaşları, meşaleler ile görsel bir şov hazırlayarak damada sürpriz yaptı.

Bol acılı yumurta

Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, ardından bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirdi. Acı biberin etkisiyle adeta yanıp tutuşan damada, bir de sağdıcı ve kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve geleneklerin yaşatıldığı düğün merasiminde son olarak yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Enes Uysal Bilecik Dünya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title