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Arjantin'de Yolcu Treni Kazası: 90 Kişi Yaralandı

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yolcu treninin park halindeki boş trene çarpması sonucu 90 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yolcu treninin park halindeki boş trene çarpması sonucu 90 kişi yaralandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten ülkenin kuzeyine giden yolcu treni başkentin Palermo semtindeki bir köprüde ilerlediği sırada park halindeki başka trene çarparak raydan çıktı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken 90 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, bazı kabloların çalınması sonucu bu tür kazaları önlemeye yönelik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BUENOS AIRES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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