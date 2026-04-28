Arıkan, Bahçe Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Bahçe Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Arıkan, Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkaya eşliğinde mahallede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Enbiyabey Camii, Eski Bahçe İlkokulu ve Nurettin Odabaşı Kültür Evi'ni gezen Arıkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Arıkan'ın, mahalledeki ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. - ERZİNCAN

