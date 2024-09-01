Arifiye'de asfalt yola inen bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Sakarya'nın Arifiye ilesinde asfalt yola inerek koşan bozayı, araçlarıyla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karşılarına çıkan ayıyı görerek şaşkınlığını gizleyemeyen bir kişi o anları, "Aslanım benim koşuyor tay gibi" ifadeleri ile kaydetti.

Arifiye ilçesi Kışlaçay Mahallesi'nde gece saatlerinde ilerleyen vatandaşların güzergahında yola inen bozayı görüntülendi. Mahalleye çıkış rampasında bir süre aracın önünde koşan ayı, daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişilerin, "Aslanım benim koşuyor tay gibi" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA