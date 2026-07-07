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Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Sakarya'nın Arifiye ilçesi Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, sabah saatlerinde rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alınan başkanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun, sabah saatlerinde rahatsızlanarak kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvurdu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden Karakullukçu'nun müşahede altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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