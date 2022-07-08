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Arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Yerel
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Arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğuSİVAS Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Arefe günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

SİVAS Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife zamanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Vatandaşlar kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizlemeyi de ihmal etmedi.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Celal Çimen, "Bugün arife, hem de Cuma olduğu için mübarek bir gün. Annemizi, babamızı, eşimizi dostumuzu ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Mezarlarımızı temizledik, belediyemiz de temizlemişti. Mezarlıklarda araç yoğunluğu ve insan yoğunluğu fazla. Cuma namazımızı dışarı kıldık. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Yerel

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